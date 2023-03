Calcio regionale: derby del Ponte Lama per il Don Uva, Virtus in trasferta a Vieste

Questa domenica, il Don Uva ritornerà a giocare al Di Liddo alle ore 15.00, nel match contro i cugini del Città di Trani, valevole per la ventitreesima giornata del campionato Promozione, girone A. Nella ventunesima giornata del campionato di Prima Categoria, girone A, la Virtus Bisceglie sarà impegnata in esterna sul campo dell’Atletico Vieste (domani alle 15.00).

Nella scorsa giornata di campionato, i biancogialli sono usciti sconfitti fuori casa per 1-0, a vantaggio del Lucera. Bisogna assolutamente ritornare a vincere, per allontanare la zona playout. La sfida in casa contro Trani, può essere il giusto momento in cui alzare la testa: gli ospiti di turno sono una posizione in avanti rispetto ai biscegliesi con 23 punti (-2 rispetto a Trani) e un’eventuale vittoria farebbe ritrovare fiducia al collettivo del Don Uva. Nel girone d’andata la partita si è conclusa senza vincitori (1-1).

La Virtus Bisceglie trova davanti a sé un avversario più che alla portata, soprattutto dopo il pareggio per 1-1 contro il Nick Calcio Bari, che ha permesso di rimanere in scia alle posizioni che contano. L’ Atletico Vieste occupa la terzultima piazza in graduatoria, con sole 4 vittorie all’attivo. Gli ultimi punti però sono arrivati proprio nella scorsa giornata, nella vittoria interna ai danni del Molfetta (2-1). Gli avversari avranno tanta fame, dopo che il match d’andata si è concluso con il pesante punteggio di 5-0 per i biscegliesi.