Calcio: il Bisceglie vince in rimonta, pari Unione, ok il Don Uva, pesante sconfitta per la Virtus

Domenica pomeriggio di alti e bassi per le quattro portacolori del calcio cittadino impegnate nei diversi tornei regionali che raccolgono due vittorie, un pari ed una sconfitta.

Nel campionato di Eccellenza, ottima conferma da parte del Bisceglie che conquista tre punti importanti al termine di una sfida davvero complessa. I nerazzurri di mister Di Meo dimostrano di aver cambiato passo con l’avvento del nuovo tecnico superando in rimonta l’ostica Nuova Spinazzola. Il Bisceglie ripropone Pignataro al centro dell’attacco in coppia con l’argentino Bonicelli ma al primo affondo sono gli ospiti a passare in vantaggio con Ariani, abile a superare Addario siglando lo 0-1 al 20′. I padroni di casa accusano il colpo e non riescono a raddrizzare il punteggio prima del riposo complice anche l’attenta fase difensiva dello Spinazzola. Al rientro dall’intervallo, però, i nerazzurri alzano i giri del motore e poco dopo l’ora di gioco, al 62′, il centrocampista Koume riporta la contesa in parità. Il gol del pari capovolge completamente l’inerzia della partita e dodici minuti più tardi il Bisceglie opera il sorpasso con la rete di Bonicelli che vale il 2-1 con il quale si conclude il match. I nerazzurri ottengono così la seconda vittoria consecutiva, la terza se si considera anche il successo sul Corato in Coppa Italia, e agganciano momentaneamente in classifica a quota 6 punti il Molfetta, impegnato in serata nel derby con la Molfetta Sportiva. Nel prossimo turno, in programma domenica 1 ottobre, i ragazzi di Di Meo saranno di scena nel domicilio del Borgorosso Molfetta nell’anticipo delle ore 11.

Pareggio beffardo per l’Unione Calcio Bisceglie che, in vantaggio di due reti sul campo della Virtus Mola, si fa raggiungere nel finale chiudendo sul 2-2. Ottima prova dei ragazzi di mister Monopoli per larghissimi tratti della sfida; gli azzurri, infatti, trascinati dal tandem d’attacco Saani-Amoroso scappano via nel punteggio lasciando intendere di voler proseguire la striscia di vittorie consecutive. Pronti via e al 7’ l’Unione sblocca subito il punteggio con una grande giocata sulla catena di sinistra finalizzata in modo impeccabile da Amoroso. Gli ospiti amministrano con grande autorevolezza il vantaggio fino all’intervallo e a metà ripresa, al 65’, raddoppiano con Saani, autore del terzo gol in tre giornate. Quattro giri di lancette più tardi arriva l’episodio che cambia la partita e dà coraggio ai padroni di casa. L’Unione beneficia di un calcio di rigore ma Zinetti sbaglia dal dischetto sciupando l’opportunità dello 0-3. A questo punto sale in cattedra il grande ex Manzari che nell’ultimo quarto di gara trascina letteralmente i suoi prima dimezzando lo svantaggio all’82’ sugli sviluppi di un calcio piazzato e, nel finale, beffa i biscegliesi realizzando con freddezza al 93’ il rigore concesso al Mola dall’arbitro Caldararo. Gli uomini di mister Monopoli rallentano dunque la propria corsa ma restano imbattuti salendo a 7 punti in classifica. Nel prossimo turno l’Unione ospiterà al “Di Liddo” il Foggia Incedit.

Continua il momento magico e la marcia a punteggio pieno del Don Uva nel campionato di Promozione. I ragazzi di mister Capurso, infatti, violano anche il domicilio dello Sporting Apricena con il punteggio di 1-3 al termine di una partita al cardiopalma. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, terminato a reti bianche, i foggiani sbloccano il punteggio e amministrano il vantaggio fino a cinque minuti dal novantesimo quando Di Leo ristabilisce la parità dando il via ad una rimonta incredibile dei biscegliesi. Nel finale, infatti, i biancogialli ribaltano la situazione siglando due reti in pienissimo recupero con Prekducaj al 95’ e con Gadaleta addirittura al 100’. Il successo odierno consente al Don Uva di continuare a guidare la classifica con 9 punti. Prossimo appuntamento per i biscegliesi sarà la sfida casalinga contro l’Atletico Acquaviva.

Esordio amaro invece per la Virtus Bisceglie nel girone A di Prima Categoria. I biscegliesi cedono nettamente tra le mura amiche all’Ideale Bari con il punteggio di 1-4. Gli ospiti chiudono la prima frazione in vantaggio di tre gol grazie alla doppietta di Kijera e alla rete di Degiosa prima di arrotondare il punteggio con Mariani all’ora di gioco. Nel finale la Virtus sigla il gol della bandiera con Conversano che rende meno amaro il finale per gli uomini di mister Piccaretta che nel prossimo turno cercheranno il riscatto sul campo dell’Etra Vancouver.