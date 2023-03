Calcio dilettantistico: Don Uva cerca punti a Lucera, Virtus Bisceglie con il Nick Calcio Bari

Appuntamento importante per il Don Uva, che se la vedrà domani alle ore 15.00 fuori casa con il Lucera, in occasione della ventiduesima giornata del campionato Promozione, girone A. La Virtus Bisceglie sarà protagonista al “Di Liddo” domani con il Nick Calcio Bari (ore 11.00), partita valevole per la ventesima giornata del campionato di Prima Categoria, girone A.

I biancogialli (reduci dal pareggio per 2-2 con la Nuova Daunia Foggia) sono in netto svantaggio sulla carta. Il Lucera ha 38 punti, a +15 dai biscegliesi e sta cercando di rimanere in scia alle prime due forze del raggruppamento (la Virtus Mola e la Nuova Spinazzola). Attenzione però perché nel girone d’andata, nella nona giornata, il Don Uva è riuscito a spuntarla contro i prossimi avversari di turno, con il punteggio di 2-1.

Per i biancazzurri si tratta di una sfida dal sapore Playoff. I baresi sono a +3 (32 punti) e possiedono uno tra i migliori attacchi del raggruppamento con ben 41 gol fatti, contro i 31 della Virtus. Non è un match da dentro o fuori, ma saprà dirci quanto in ottica Playoff la Virtus potrà farsi valere. Per i biscegliesi, bisogna anche riscattare la pesante sconfitta per 3-0 nel girone d’andata.