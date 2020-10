Calcio a 5: Diaz in Capitanata, match casalinghi per Futbol Cinco e Nettuno Bisceglie

Il penultimo weekend del mese di ottobre coincide con tre ostici impegni per le portacolori biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno Bisceglie in campo domani, sabato 24 ottobre.

Alle ore 15.30 scenderà in campo il Futbol Cinco che, al “Paladolmen” affronterà il Futsal Monte S. Angelo. I nerazzurri di Maurizio Di Pinto sono reduci da due vittorie consecutive in trasferta e vogliono conquistare i primi punti stagionali dinanzi al pubblico amico per proseguire la propria striscia positiva di risultati. Di fronte un Monte S.Angelo reduce dall’affermazione per 7-6 sul Volare Polignano ed ha due lunghezze in meno rispetto ai biscegliese con una gara da recuperare. Il pericolo numero 1 si chiama Claudio Ortuso attualmente capocannoniere del campionato con 10 reti ed autore di una tripletta nella gara contro il Volare. Giuseppe Squicciarini di Bari è il direttore di gara designato per il match e sarà coadiuvato da Davide Pellegrino di Lecce.

Alle ore 16.00 toccherà alla Diaz. Dopo la sconfitta al debutto stagionale, i biancorossi puntano al riscatto nel derby pugliese contro la Polisportiva Torremaggiore in programma al “Pala Carlo Alberto Della Chiesa” della cittadina foggiana con fischio d’inizio alle ore 16.00 nel secondo turno del campionato cadetto girone G. Una gara aperta ad ogni risultato considerato la voglia di entrambe le squadre di conquistare i primi punti stagionali. I padroni di casa infatti, sono reduci dal ko esterno per 4-2 contro il Futsal Canosa. La gara sarà diretta da Antonio Dan Campanella di Venosa il quale sarà coadiuvato da Gaetano Fabio Grande di Rossano. Cronometrista Amedeo Lacalamita di Bari.

Alla stessa ora, il Nettuno Bisceglie affronterà la Soccer Altamura nel secondo turno del campionato serie C2 girone A. Al “Centro Sportivo Pescandora” i biancazzurri del presidente Papagni puntano a conquistare l’intera posta in palio e far valere il fattore campo. La squadra altamurana però, vorrà dare continuità alla vittoria per 2-1 maturata nel turno precedente contro Emmebi Giovinazzo. La partita sarà diretta da Stefano Polito di Molfetta.

Foto: Felice Nichilo