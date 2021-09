Caballero nuovo acquisto del Bisceglie Femminile, oggi si parte con il raduno

In attesa di cominciare a lavorare in vista della prossima stagione, il Bisceglie Femminile ufficializza l’acquisto di Ylenia Lopez Caballero.

Laterale spagnola, classe 1998, la Caballero proviene dall’El Morell, compagine militante nella Division de Honor catalana. Calcettista dotata di buona tecnica, unita a velocità, il neo acquisto neroazzurro va a rimpolpare ulteriormente il roster che avrà a disposizione il nuovo tecnico Giuseppe Di Chiano.

“L’arrivo di Caballero – esordisce il presidente Abbattista – rappresenta una scommessa per il club. Le sue doti potrebbero risultare decisive nelle dinamiche del campionato italiano, tanto da poter diventare una delle soprese della prossima stagione. Noi ovviamente ce lo auguriamo – conclude il numero uno del club – augurandole buon lavoro consapevoli che ci aspettiamo tanto da lei come da tutto il gruppo di lavoro”.

Squadra che si radunerà ufficialmente nella serata di oggi, venerdì 3 settembre, al PalaDolmen per cominciare i test e riprendere contatto con lo spogliatoio. Preparazione che prenderà il via, invece, lunedì 6 settembre in vista dell’esordio in campionato previsto per il 10 ottobre.