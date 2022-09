Buona la prima in C1 per il Futbol Cinco Bisceglie, battuto il Ruvo

Buona la prima per il Futbol Cinco Bisceglie che si impone all’esordio nel campionato di Serie C1 sul Futsal Byre Ruvo per 5-1 nella gara disputata ieri pomeriggio.

Al PalaCosmai, nuova sede delle gare interne dei biscegliesi per tutto l’arco della stagione, regna l’equilibrio nel risultato con Simone De Cillis che riesce a bloccare il risultato per gli uomini di Tritto. Nella ripresa i padroni di casa aprono la forbice a loro vantaggio sino a chiudere la contesa col 5-1 finale che non ammette repliche. A segno Sinigaglia con una doppietta, oltre a Nicola Di Benedetto e Russo. Per i ruvesi Campanale realizza la rete della bandiera.

Tre punti in cascina per il Futbol Cinco che sabato prossimo, 1 ottobre, si recherà nella tana del Football Latiano che ieri ha battuto 4-1 il Futsal Terlizzi.