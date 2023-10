A Cesena sport e beneficenza per la ripertenza dopo l’alluvione, presente il Borgorosso Bisceglie

Una giornata di sport e beneficenza con Cesena punto di riferimento di un evento che, tra gli altri, ha visto anche protagonista il Borgorosso Bisceglie domenica scorsa, 1 ottobre.

Il campo di calcio di San Giorgio ed il polo sportivo di Ronta sono stati luogo di aggregazione in occasione dell’iniziativa denominata “Veterani d’Italia”, amichevoli di calcio con la presenze di 200 ex calciatori professionisti e non e con ospiti d’onore come Antonio Aloisi, Giancarlo Oddi, Michele Sulfaro, Roberto Pruzzo e Franco De Falco.

Presente all’evento anche il Sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, che ha riceduto dall’Over 50 Football Club Cuneo, organizzatore dell’evento patrocinato dalla Regione Piemonte, un assegno di 8.500 euro da destinare alla ripartenza delle persone danneggiate dagli eventi alluvionali di maggio.

La presenza del Borgorosso Bisceglie rappresenta una testimonianza tangibile della vicinanza da parte del team a tematiche sociali, come d’altronde caratterizzato sin dalla sua fonazione. Le amichevole hanno visto partecipare anche: Ascoli, Cuneo, Bernate, Genoa, Bologna, Vintage Bisceglie e Vigevano.