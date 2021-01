Bisceglie Femminile, intervento al ginocchio per la brasiliana Rozo

Intervento riuscito quello che nella mattinata di ieri, 15 gennaio, ha visto protagonista la calcettista neroazzurra Nathalia Rozo, operata al ginocchio destro.

La brasiliana in forza al Bisceglie Femminile è stata operata a Telese Terme dal dott. Mocci di Bari che ha ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lesionatosi in occasione del match tra Futsal Cagliari e Bisceglie Femminile, lo scorso 24 ottobre. Per Rozo, attualmente ricoverata nella struttura campana, è previsto un periodo di convalescenza prima di cominciare il percorso riabilitativo.