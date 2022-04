Bisceglie Femminile contro la corazzata Falconara ai quarti di Coppa Italia

E’ tutto pronto a Bisceglie per dare il via alla puroBuio Final Eight di Coppa Italia che dal 7 al 10 aprile vedrà il PalaDolmen punto di riferimento del futsal in rosa. Giornata di vigilia per il Bisceglie Femminile che domani, 7 aprile ore 20, scende in campo nell’ultimo quarto di finale in programma affrontando il Città di Falconara.

Neroazzurre reduci dalla vittoria in quel di Verona che le ha qualificate matematicamente ai prossimi playoff con un turno d’anticipo. Una vittoria importante come sottolinea il tecnico biscegliese Giuseppe Di Chiano, “Ho avuto buone indicazioni, veniamo da un momento positivo e da buone prestazioni, era un nostro obiettivo chiudere il discorso playoff e devo dire che le ragazze sono state brave e concentrate per tutto l’arco di una gara complicata, ma come d’altronde lo sono tutte quando giochi in Serie A. Approcciarsi alla Final Eight con il secondo obiettivo stagionale raggiunto è sicuramente uno stimolo in più, ora abbiamo del tempo per preparare la partita di coppa in un evento bellissimo e davanti al nostro pubblico”.

Città di Falconara che ha già chiuso la pratica playoff con la matematica certezza del primo posto. Marchigiane che scenderanno nella Città dei Dolmen per provare a riconquistare la Coppa Italia, vinta lo scorso anno in finale con la Lazio. “Il Falconara non ha bisogno di presentazioni, per me e la favorita per tutto, noi per batterle dobbiamo giocare al 100%, ci vuole la partita dell’anno e cercheremo di fare questo”. Si gioca in casa davanti ai propri tifosi in un’atmosfera magica, tutti gli ingredienti ci sono per fare una grande prestazione, “Sicuramente giocare in casa può darci una carica in più – chiosa mister Di Chiano – vogliamo giocare una bella partita e uscire dal campo consapevoli di aver dato il massimo”. L’incontro sarà diretto da Andrea Saggese di Rovereto e Davide Di Ninno di Varese. Terzo arbitro: Nicola Acquafredda di Molfetta; crono: Dario Di Nicole di Pescara.

Città di Falconara-Bisceglie Femminile sarà visibile in diretta streaming a partire dalle ore 20.

Ingresso gratuito prenotando il biglietto compilando il seguente form: https://intentspa.ac-page.com/coppa-italia-femminile?fbclid=IwAR0-kEr_cJ_jyRNW7oqG-LtCLSbfKMvcEs1vm2_73fm6XOEV9OfmOEnOSTo