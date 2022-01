Bisceglie Femminile, concluso il rapporto con l’iberica Pascual

Ultime operazioni di assestamento in casa Bisceglie Femminile che nei giorni scorsi ha salutato Corin Pascual.

La spagnola, giunta a Bisceglie nel corso del mercato estivo, ha disputato nove gare in maglia neroazzurra prima di concludere in maniera anticipata il rapporto con il club presieduto da Niki Abbattista. Per Pascual l’esperienza pugliese continua con l’iberica che ha raggiunto l’accordo con l’Italcave Real Statte.

Bisceglie Femminile che ha cominciato da qualche giorno a preparare il primo impegno del 2022 con Nicoletti e compagne che ospiteranno l’Audace Verona il prossimo 9 dicembre.