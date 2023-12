Eccellenza: trasferta indisiosa per il Bisceglie, Unione ospita San Severo

Bisceglie e Unione Calcio a caccia di vittorie, cercando di ottenere i tre punti nei rispettivi impegni, in trasferta contro la Real Siti per i nerazzurri, in casa contro San Severo per gli azzurri; con entrambe le formazioni impegnate nel 15° turno del girone A di Eccellenza pugliese, alle 14:30 di domenica 17 dicembre.

Bisceglie Calcio e Unione Calcio che arrivano da momenti opposti, affrontando impegni completamente diversi. I nerazzurri arrivano da quattro vittorie di fila, che hanno permesso loro di guadagnare la testa del campionato nell’ultimo turno; ma per ottenere il quinto successo in fila dovranno battere un ottimo Real Siti, che si trova al quarto posto a sole quattro lunghezze dai nerazzurri; con un ottimo record casalingo, che vede una sola sconfitta tra le mura amiche per i padroni di casa.

Gli azzurri hanno vinto una sola partita delle ultime tre; ma il match contro San Severo rappresenta una concreta possibilità di riscatto. Gli ospiti non hanno collezionato nemmeno un punto in 14 partite di campionato, segnando solo 5 reti, subendone ben 70.