Bisceglie calcio, sonora sconfitta contro il Cerignola

Secondo ko consecutivo per il Bisceglie battuto per 4-0 al “Monterisi” dalla compagine ofantina nel turno infrasettimanale, valevole per la settima giornata del campionato serie D girone H.

Mister Rufini deve fare a meno dello squalificato Coletti e si affida a Martorel tra i pali, Ligorio, Urquiza, Barletta in difesa, a centrocampo Izco, Carbone, Di Prisco, D’Angelo e Rubino, tandem d’attacco composto da Morra e Lorusso. Tra i padroni di casa invece, partono dal primo minuto gli ex di turno Allegrini e Palazzo.

Cerignola subito pericolo ed al 9′ ci vuole un provvidenziale intervento di Rubino su Palazzo mentre, al 22′ la punizione dal limite di Loiodice termina di poco sopra la traversa. Scampati i pericoli, il Bisceglie si riversa dalle parti di Tricarico ed al 36′ il colpo di testa da parte di D’Angelo non sortisce gli effetti sperati. L’ultima azione della prima frazione di gioco arriva al 46′ quando Martorel sventa in corner la conclusione di Palazzo.

Nella ripresa, dopo due giri di lancette, il tentativo a rete di Rubino non centra i legni. Va meglio invece ad Allegrini che, centoventi secondi dopo, concretizza nel migliore dei modi un calcio d’angolo. A questo punto, gli uomini di Pazienza pigiano sull’acceleratore ed al 16′ il palo nega la gioia del gol a Loiodice artefice di un destro a giro. Poco male perchè al 26′ perviene il raddoppio con Mincica. Passano cinque minuti ed arriva il 3-0 da parte di Tascone. Al 36′ il Cerignola chiude i conti. Fallo in area di Farinola su Muscatiello subentrato ad Achik; il direttore di gara, Zippilli di Mantova concede la massima punizione che Loiodice non sbaglia siglando così la terza rete in campionato.

A seguito della battuta d’arresto, il Bisceglie rimane a quota 6 punti in classifica scendendo in zona playout. Nel prossimo turno, in programma domenica 23 ottobre, i nerazzurri ospiteranno al “Ventura” la Mariglianese che ha superato per 5-2 il Nola.

CERIGNOLA – BISCEGLIE 4-0 (0-0 p.t.)

AUDACE CERIGNOLA: Tricarico; Vitiello (36′ st Basile), Allegrini, Silletti, Dorval (26′ st Russo); Agnelli (17′ st Tascone), Maltese; Achik (26′ st Muscatiello), Mincica, Loiodice; Palazzo (17′ st Longo). All. Pazienza.

BISCEGLIE: Martorel; Ligorio (41′ st Goffredo), Urquiza, Barletta (24′ st Liso); Izco, Carbone (13′ st Ferrante), Di Prisco, D’Angelo (34′ st Farinola), Rubino (26′ st La Piana); Morra, Lorusso. All. Rufini.

MARCATORI: 4′ s.t. Allegrini, 26′ Mincica, 31′ Tascone, 36′ Loiodice (rig.).

AMMONITI: Di Prisco (B), Silletti (C), Ligorio (B).

ESPULSI: 30′ st Urquiza (B).

ARBITRO: Olmi Zippilli di Mantova. ASSISTENTI: Gervasini (Bergamo), Cavalli (Bergamo)

Foto: Emmanuele Mastrodonato