Bisceglie Calcio, oggi la presentazione di mister Cazzarò

E’ prevista per oggi pomeriggio nella sala stampa del stadio “Gustavo Ventura”, alle ore 17.15, la conferenza di presentazione del nuovo allenatore Bisceglie Calcio, Michele Cazzarò.

A causa del nuovo peggioramento della situazione pandemica e a scopo precauzionale, la conferenza non avverrà in presenza, bensì in diretta streaming sulla pagina Facebook del club (clicca qui).

Un modo per seguire, da parte dei tifosi, le parole del nuovo tecnico neroazzurro stellato in vista dei primi impegni ufficiali del 2022 che vedono il Bisceglie a caccia di un posto salvezza nel campionato di Serie D, girone H.