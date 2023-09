Bisceglie, obiettivo rimonta in Coppa Italia con il Corato

Dopo il bel successo interno contro il Real Siti, il Bisceglie punta al bis nel match interno con il Corato valevole per la gara di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza che si disputerà oggi pomeriggio, giovedì 21 settembre, alle ore 15.30.

Una missione difficile ma non impossibile per i ragazzi di Di Meo rinfrancati dall’affermazione in campionato e vogliosi di ribaltare il 2-0 dell’andata.

Tanti gli ex di turno, Pignataro, Addario e Kone nel Bisceglie invece, tra i neroverdi, ci sono invece Fanelli, Loiodice, Lorusso e Zinfollino.

Il regolamento prevede che accederà al turno successivo la compagine che ha realizzato il maggior numero di reti nelle due gare. In caso di parità di gol siglati, accederà al turno successivo chi avrà segnato più marcature in trasferta. Se dovesse esserci ulteriore parità si andrà ai calci di rigore.

La contesa sarà diretta da Stefano Pezzolla di Bari coadiuvato da Michele Spalierno sempre di Bari e Domenico Nasca di Barletta.