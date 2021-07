Bisceglie calcio, Comune concede l’ok per l’uso dello stadio “Ventura” per la stagione 2021/2022

Con determina n.711 dello scorso 19 luglio, il Comune di Bisceglie, in virtù dell’esito positivo sull’istruttoria effettuata Dott. Raffaele Salamino, responsabile dell’area staff servizi socio culturali, ha concesso l’autorizzazione al Bisceglie Calcio di poter usufruire dello stadio “Gustavo Ventura” anche per la stagione 2021/2022.

Il sodalizio nerazzurro infatti, tramite istanza presentata dal Presidente del C.d.A. Andrea Di Buduo ha chiesto di disputare le gare interne nell’impianto di Carrara Salsello per la capienza complessiva di 3150 posti di cui 595 posti a sedere per la tribuna ovest coperta per tifosi locali, 2016 posti a sedere per la gradinata scoperta, 539 posti a sedere per i tifosi ospiti nella tribuna scoperta e aree per la sosta dei diversamente abili posta ai piedi di ciascuna delle tre suddette Tribune.

Tutto questo in conformità di quanto disposto dall’art.80 del Tulps (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza per il pubblico spettacolo nella riunione del 17/8/2018 per lo svolgimento delle partite nella stagione sportiva 2021/2022 rispettando le seguenti condizioni e prescrizioni: adozione di tutte le misure atte a salvaguardare la sicurezza e la pubblica incolumità durante lo svolgimento delle manifestazioni; funzionamento di posti di primo soccorso con l’assistenza di un medico; utilizzo dell’impianto nel rispetto del certificato di agibilità rilasciato dalla CCVLPS (Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo) che prevede la capienza massimo di 3150 posti a sedere; nella zona destinata ai portatori di handicap su sedie a rotelle potenziata la vigilanza da parte della società A.S. Bisceglie Srl, che dovrà presidiarla, munita di estintori idonei, per tutto l’arco delle manifestazioni, rispetto di ogni prescrizione legislativa e regolamentare in materia di pubblici spettacoli, divieto di usare locali interni dell’impianto per usi difformi dalla destinazione d’uso.