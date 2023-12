Il Bisceglie Calcio batte l’Unione e si prende il primato in campionato / CLASSIFICA

Il Bisceglie Calcio batte l’Unione nel derby per 2-0, ottenendo così un risultato importante per la classifica e per il morale, battendo i rivali, al vertice della classifica di Eccellenza.

I nerazzurri regolano gli ospiti con un gol per tempo, prima con un gol di Konè al 41’; trovando poi il raddoppio nella ripresa con Bonicelli al 66’, con i padroni di casa che hanno poi condotto il risultato fino al triplice fischio; nonostante la formazione di Angelo Monopoli abbia provato a recuperare il risultato, con una grande chance di pareggio a fine primo tempo con la traversa di Talin.

Il Bisceglie Calcio batte l’Unione e conquista la testa della classifica, vista la contemporanea sconfitta del Molfetta a Corato, sorpassando così entrambe le rivali in 90’. Gli azzurri hanno comunque dato battaglia e saranno in corsa in un testa a testa con i cugini e con il Molfetta, da seguire fino all’ultimo. (Foto: Mastrodonato/Bisceglie)

