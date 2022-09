Bisceglie avanti di “rigore”, Unione Calcio e Don Uva salutano la coppa

Bisceglie promosso al secondo turno, Unione Calcio e Don Uva fuori. Questo è il resoconto al termine della domenica che ha visto scendere in campo le biscegliesi per il match di ritorno di Coppa Italia d’Eccellenza e Coppa Puglia.

I neroazzurro stellati si qualificano, ma non senza faticare. Al “Coppi” di Ruvo di Puglia il Corato si impone 2-0 nei tempi regolamentari con le reti di Kone e Sabbar. Qualificazione decisa ai calci di rigore con gli uomini di mister Cinque che l’hanno spuntata per 5-4.

Sconfitta anche al ritorno per l’Unione Calcio che al “Di Liddo” rimedia un 2-1 dal Canosa. Manzari apre le danze per gli azzurri del presidente Pedone, Perez impatta poco dopo. Nella ripresa Caputo firma la vittoria degli ospiti con l’Unione Calcio fuori dalla competizione.

Termina in parità l’incontro tra Trani e Don Uva. I giallo bianchi vanno sotto di un gol, poi è Preziosa a realizzare la rete del definitivo 1-1. Don Uva che saluta la Coppa Puglia in virtù del 0-2 subito in casa sette giorni fa.