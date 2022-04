Basket serie B, i Lions Bisceglie perdono la sfida d’alta quota con Ruvo

La venticinquesima giornata del campionato di serie B, girone D, riserva la settima sconfitta stagionale per i Lions Bisceglie sulle tavole del Paladolmen.

I nerazzurri scendono in campo con la giusta determinazione, staccando gli avversari di 5 punti (10-5). A due minuti dal termine del primo quarto, Filiberto Dri segna il +7 (19-12) e i Lions portano a casa la prima parte di gara. Nella ripresa, al 13’ minuto, arriva il vantaggio in doppia cifra per i giocatori di casa (+10 sul 36-26). Il team di coach Nunzi non è mai stato in svantaggio fino alla sirena lunga. Seconda frazione che si chiude sul 46-42.

Nel terzo periodo, gli ospiti subiscono nuovamente le ondate offensive dei biscegliesi, che rispediscono gli avversari sul -10 (55-45). Al 28’ giro d’orologio, ecco i nerazzurri che possono mettere una seria ipoteca sulla vittoria; Enihe spara dalla lunga distanza e segna il +14 (65-51). L’ultima frazione sembrava una formalità per i Lions, ma il campo ha dato esito diverso. I giocatori ruvesi si sono resi protagonisti di una rimonta impeccabile, approfittando degli errori offensivi avversari e dei falli commessi per il crescente nervosismo. A due minuti dal termine l’ex Cantagalli porta avanti il suo team (+1 sul 70-69). La sfida si conclude sul punteggio definitivo di 79-74 per gli ospiti.

I Lions Bisceglie perdono un importante match per avere un miglior posizionamento in ottica playoff. La prossima partita è in programma domenica 10 aprile, tra gli spalti di Monopoli.