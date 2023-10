Basket: Matteo Valente primo biscegliese nella storia convocato per una partita di serie A

Si chiama Matteo Valente il primo cestista biscegliese nella storia convocato per una partita di Serie A di basket.

Valente, classe 2007, cresciuto nei Lions Bisceglie, ora in prestito all’Happy Casa Brindisi, è fra i protagonisti con la canotta biancazzurra nel torneo Under 17 Eccellenza, dove si sta mettendo in evidenza per le altissime medie realizzative. Aggregato da diverse settimane alla prima squadra, Matteo Valente è stato incluso fra i dodici scelti da coach Marco Esposito per l’incontro interno perso dalla compagine brindisina con Pistoia al PalaPentassuglia.