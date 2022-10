Basket, Lions Bisceglie impegnati fuori casa contro il Teramo a Spicchi 2k20

La quarta giornata del campionato di serie B, girone D, offre sul piatto la sfida tra Teramo a Spicchi 2k20 e Lions Bisceglie. Al PalaScapriano la palla a due è prevista alle ore 18.00.

Una partita, sulla carta, in discesa per i giocatori biscegliesi, primi in classifica a punteggio pieno (6 punti), che affrontano la quartultima forza del raggruppamento. Teramo, infatti, fatica a trovare continuità di risultati utili; la prima e unica vittoria della stagione è arrivata nella prima uscita in trasferta, contro Sala Consilina (75-56). Un dettaglio molto particolare riguarda gli avversari dei Lions Bisceglie; le ultime due sconfitte sono arrivate ai tempi supplementari. Un indizio, su un match che potrebbe andare oltre i tempi regolamentari.