Basket, Lions Bisceglie a caccia del blitz in casa della capolista Ruvo

La decima giornata d’andata del campionato di serie B, girone D, vede i Lions in trasferta contro la capolista Ruvo. Palla a due fissata per oggi alle ore 18.00.

Una partita ad alto tasso tecnico attende i giocatori biscegliesi. Lo scontro diretto con la capolista Ruvo può davvero far capire quanto i Lions Bisceglie possono arrivare lontano in questa stagione. I giocatori di casa, sono scottati dall’ultima sconfitta per mano di Sant’Antimo nel recupero della settima giornata e ancora più motivati a fare bella figura davanti ai tanti spettatori che si recheranno al PalaColombo. Tra le fila dei ruvesi, si rivedono vecchie conoscenze del basket biscegliese come Manuel Diomede ed Edoardo Fontana.

Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”. Arbitrano il match Matteo Colombo di Cantù (Como) e Francesco Di Luzio di Cernusco sul naviglio (Milano).