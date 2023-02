Basket, i Lions Bisceglie tornano alla vittoria contro la Virtus Cassino / CLASSIFICA

Nella ventunesima giornata del campionato di serie B, girone D, arriva la dodicesima affermazione stagionale dei Lions Bisceglie ai danni della Virtus Cassino.

Match che non era iniziato bene per i biscegliesi, che sono riusciti a mettere a segno solo 4 punti nei primi minuti di gioco a fronte dei 13 avversari. Cassino tocca addirittura il +14 sul 28-14 e sembra che la partita abbia preso una determinata direzione. Al quindicesimo minuto di gioco, Brigato traghetta il proprio team sul +16 (41-25). Prima dell’intervallo lungo, arriva una timida reazione dei nerazzurri, i quali si rifanno sotto a otto punti di distacco (44-36).

Nella terza frazione, il nuovo acquisto dei Lions Federico Ingrosso porta il proprio team a -3 (46-43). Il momentaneo pareggio arriva grazie al tiro realizzato da Davide Vavoli (58-58). Il team di coach Nunzi poi comincia a giocare con grande grinta agonistica e porta a casa la contesa sul punteggio finale di 79-72.

Si ritorna a respirare ossigeno in casa Lions Bisceglie dopo tre sconfitte consecutive. Nella prossima partita, in programma domenica 5 marzo in esterna contro Monopoli, bisognerà trovare continuità.

Lions Bisceglie – BPC Virtus Cassino 79-72 (16-30, 22-16, 20-12, 21-14)

Lions Bisceglie: Filiberto Dri 14 (2/4, 2/6), Davide Vavoli 13 (4/4, 1/1), Marcelo Dip 12 (4/6, 1/2), Gabriel Dron 10 (2/4, 2/4), Raphael Chiti 10 (2/4, 1/5), Matteo Bini 9 (1/7, 1/3), Federico Ingrosso 8 (4/6, 0/3), Marco Pieri 3 (1/2, 0/0), Armando Verazzo 0 (0/1, 0/0), Domenico Santoro 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 28 6 + 22 (Matteo Bini 10) – Assist: 16 (Filiberto Dri 5)

BPC Virtus Cassino: Flavio Gay 17 (3/8, 3/10), Michael Teghini 14 (2/4, 2/6), Janko Cepic 14 (2/6, 0/2), Matteo De leone 10 (4/4, 0/0), Lazar Kekovic 8 (3/4, 0/1), Kevin Brigato 4 (2/4, 0/1), Jakov Milosevic 3 (0/3, 1/2), Davide Frizzarin 2 (1/1, 0/0), Alessio Truglio 0 (0/0, 0/1), Gabriele Petronella 0 (0/1, 0/0), Marco Gambelli 0 (0/0, 0/0), Michele Pacitto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 22 – Rimbalzi: 39 9 + 30 (Janko Cepic, Matteo De leone, Lazar Kekovic 9) – Assist: 9 (Flavio Gay 3)