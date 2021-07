Basket giovanile, al via la prima edizione del “Summer Bug”

Dalle ore 8.30 di questa mattina, il Paladolmen sarà il teatro della prima edizione del Summer Bug, manifestazione rivolta ai giovani cestisti nati nel 2009. Otto le squadre partecipanti, tra cui il vivaio dei Lions Bisceglie, per un totale di 20 partite.

Al Summer Bug non saranno presenti solo squadre pugliesi (Mediterranea Cerignola, Basket Corato, Nuova Matteotti Corato, Adria Bari, I delfini Monopoli, Fortitudo Francavilla) ma sarà in lizza anche una corazzata lucana (Virtus Matera). I giocatori biscegliesi scenderanno in campo per primi contro Basket Corato, in un match con quattro tempi con cinque minuti ciascuno, a partire dalle ore 8.30.

Dopo le fasi di qualificazione e le semifinali in programma il pomeriggio, ci sarà la finale che comincerà stasera a partire dalle ore 20.00. A seguire la premiazione dove saranno presenti i dirigenti dei Lions Bisceglie.