Altalena di emozioni a Castellaneta ma Star Volley incappa nella prima sconfitta stagionale / CLASSIFICA

Prima sconfitta stagionale per Star Volley Bisceglie che, sorprendentemente, cade al tiebreak sull’ostico campo di Castellaneta nel match valevole per la settima giornata del girone I di Serie B2.

Partita ricca di emozioni con continui ribaltamenti nel punteggio. Partono meglio le padrone di casa che, dopo una primissima fase di equilibrio, prendono il largo con una striscia di sette punti consecutivi che indirizza il set di apertura in favore delle tarantine. La reazione delle biscegliesi è infatti inefficace e Castellaneta controlla le operazioni fino al 25-17 che sancisce il vantaggio della formazione di casa. Al ritorno in campo per il secondo set Haliti e compagne sfoderano una prestazione completamente diversa alzando il livello di gioco e riducendo al minimo gli errori con la conseguenza di risultare maggiormente efficaci nelle due fasi di gioco. L’immediato +5 (4-9) conquistato in apertura di frazione si dilata con il trascorrere del set che Star Volley amministra fino al 18-25 che vale il pareggio. Riequilibrata la contesa, le ospiti continuano a spingere come un rullo compressore e il terzo parziale si trasforma in un autentico monologo nerofucsia con le tarantine incapaci di adottare le necessarie contromisure. A metà frazione, infatti, il collettivo di coach Giunta prende il largo e, con un parziale di 2-11, ribalta il risultato in virtù del 14-25 che archivia il terzo set.

Quando tutto sembra preludere all’ennesimo successo delle ragazze di coach Giunta di questo brillantissimo inizio di stagione però viene fuori il carattere delle padrone di casa che, con grande determinazione, rispondono colpo su colpo alle iniziative biscegliesi. Il quarto set, di conseguenza, è una vera e propria battaglia senza esclusione di colpi molto godibile per il pubblico presente sugli spalti. Star Volley, desiderosa di chiudere il match, prova a scappare via ad inizio set costruendosi un piccolo margine di vantaggio. Castellaneta, tuttavia, resta attaccata alle avversarie e perfeziona il sorpasso sul 17-15. Le biscegliesi non ci stanno e, dopo un timeout chiamato da coach Giunta, si riorganizzano riportandosi in parità a quota 22. Nel momento cruciale del set, però, Castellaneta si rivela più lucida delle ospiti e grazie al 25-23 pareggia la contesa e la trascina al tiebreak. A questo punto l’inerzia della partita è tutta dalla parte delle tarantine che approfittano del momento favorevole per prendere il comando nei primissimi istanti del quinto e decisivo set. Star Volley non ci sta e ribalta la situazione portandosi sul +1 (6-7) ma, ancora una volta, nella fase clou del tiebreak, Castellaneta, trascinata anche dal proprio pubblico, trova la forza di allungare e portare a casa la partita in virtù del 15-10 finale che sancisce la fine delle ostilità e la prima sconfitta stagionale per le biscegliesi.

Nonostante lo stop, Star Volley raccoglie un punto in classifica e sale a quota 19 punti mantenendo la vetta solitaria della classifica ma vede ridursi ad una sola lunghezza il vantaggio sulle ragazze del Vesuvio Oplonti vittoriose in scioltezza per 3-0 sull’Accademia Benevento. Nel prossimo turno Haliti e compagne andranno a caccia del riscatto ospitando al PalaDolmen le campane del Villaricca reduci dalla sconfitta casalinga nel derby con Pozzuoli. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

