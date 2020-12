Alpha Pharma Bisceglie, contro Ruvo seconda vittoria consecutiva in campionato

Si conclude con il punteggio di 60-46 la partita tra Ruvo e Alpha Pharma Bisceglie, vittoria biscegliese nella terza giornata del campionato di Serie B, girone D2.

Dopo un avvio equilibrato, gli ospiti provano l’affondo infliggendo subito un distacco di 7 punti (12-5). Con una solida difesa l’Alpha Pharma amministra e mantiene gli avversari a distanza di sicurezza, prima della sirena che segna la fine della prima frazione (16-11). Secondo quarto in discesa per i nerazzurri che mettono la freccia grazie alle prodezze di Vitale, trascinando il proprio team sul 21-13. Biscegliesi che però calano d’intensità, dopo aver visto il proprio scarto ridursi. Primo tempo che si conclude con i ruvesi che riportano in equilibrio il match (25-25).

Chiriatti e compagni però non si perdono d’animo; break di 7-0 ad inizio terza frazione (34-27). I nuovi acquisti della squadra di casa fanno la differenza, ricucendo il gap e portandosi per la prima e unica volta in vantaggio (36-35). Situazione tenuta sotto controllo nell’ultimo quarto dalla corazzata di coach Marinelli, che infligge un parziale importante andando sul +16 (52-36). Giocatori di casa che cercano una reazione con Cirideni e Dincic, ottenendo un modesto -11 (57-46), per poi aspettare il fischio finale con il tabellone che segna 60-46 per Bisceglie.

Vittoria di grande importanza per l’Alpha Pharma che raggiunge quota 4 punti in classifica, agganciando la capolista Taranto con una partita da recuperare. Prossimo impegno per Bisceglie quello di domenica 20 dicembre, sul parquet del Paladolmen, ospite Catanzaro. Palla a due ore 18.00.