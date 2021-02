Alpha Pharma Bisceglie, arriva il match d’alta classifica contro Ruvo

La prossima partita del campionato di Serie B per l‘Alpha Pharma Bisceglie, offre sul piatto la sfida del Paladolmen contro Ruvo, valevole per la decima giornata del girone D2.

In palio per i nerazurri c’è l’opportunità di staccare il terzo posto occupato dai ruvesi per guadagnare la seconda posizione solitaria in classifica. L’obiettivo per la compagine biscegliese è quello di raggiungere l’ottava vittoria stagionale che darebbe slancio per quanto riguarda la corsa alla testa del girone, ancora occupata da Taranto. La partita contro Basile e compagni, sarà un’ulteriore banco di prova per il giovane team biscegliese, visto che il cammino degli ospiti conta cinque vittorie nelle ultime cinque partite.

Il team di coach Marinelli però non è da meno, dopo la grande prova di forza casalinga ai danni di Monopoli (fanalino di coda della graduatoria con zero vittorie). Sulla carta, la rosa capitanata da Andrea Chiriatti è la favorita, data anche la vittoria nel girone d’andata contro il team di mister Francesco Ponticiello, con il punteggio di 60-46.

La contesa tra Alpha Pharma Bisceglie e Tecnoswitch Ruvo di Puglia è in programma oggi pomeriggio, con palla a due ore 18.00. Arbitrano Michele Biondi di Trento e Filippo Castello di Schio (Vicenza).