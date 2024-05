Alla Ludobike la prima tappa del Meeting Regionale Giovanissimi

Entusiasmo e divertimento, durante la prima domenica di maggio in terra salentina hanno portato la Ludobike ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica di società.

Al 3° Trofeo Città di Aradeo, organizzato dalla Scuola Di Ciclismo Team Go Fast Puglia, la partecipazione degli atleti della Ludobike ha regalato prestazioni di rilievo in quasi tutte le categorie. Per quanto riguarda la categoria maschile: nella G2 Luca Gonnella e Daniele Caggianelli, rispettivamente primo e secondo posto; nella G4 Manuel Di Ruggiero secondo posto; nella G5 secondo posto per Jacopo Caggianelli, nella G6 Lorenzo Gonnella e Filippo Di Molfetta secondo e terzo posto. Nella categoria femminile: vittoria per la G3 Serena Zecchillo e la G5 Gaia Gonnella.

“Abbiamo iniziato la stagione con il piede giusto” dichiara il presidente Ludobike Piero Loconsolo: “Il risultato più importante è vedere i bambini sereni e felici, aldilà del proprio risultato personale, il mettersi in gioco è già meritevole di plauso. Anche se il ciclismo può sembrare uno sport individuale, a questa età la cosa più importante è condividere il tempo libero in un ambiente gioioso, a misura di bambino, che permetta loro di crescere senza alcuna pressione”.