Al biscegliese Mauro Preziosa il premio “Eccellenza Sportiva Pugliese 2022”

Riconoscimento importante per l’atleta biscegliese Mauro Preziosa che lo scorso 25 maggio è stato insignito dalla Regione Puglia come “Eccellenza Sportiva Pugliese dell’anno 2022”.

Un riconoscimento nato grazie ad un bando stanziato dalla Regione Puglia per supportare tutti gli atleti che hanno conseguito nel 2022 titoli nazionali ed internazionali, portando a medaglia sul podio anche la propria terra e il proprio territorio.

“Ringrazio chi mi ha premiato – dichiara Preziosa – Presidente Regione Puglia Michele Emiliano e dall’Assessore allo Sport Raffaele Piemontese con la partecipazione del CONI e il Comitato Italiano Paralimpico. Ringrazio Obiettivo3 che mi ha permesso di muovere i primi passi in questo sport e che ancor oggi mi supporta a 360 Gradi. Ringrazio il mio allenatore Luigi Cangellario, handler della gara che mi ha permesso di vincere il titolo di vice campione italiano 2022, grazie per il supporto in tutti gli obiettivi raggiunti nel 2022 e per quelli arrivati quest’anno è nel futuro, con lui ringrazio anche la mia squadra Fitcenter Triathlon e tutti coloro che mi supportano a continuare su questa via e grazie ancora alla Regione Puglia che aiuta e sprona gli sportivi pugliesi a conquistare nuovi traguardi”.