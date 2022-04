A Bisceglie sbarca il “Futsal City Village”, preludio alla Final Eight di Coppa Italia

La Final Eight di Coppa Italia di Serie A Femminile di calcio a 5 che si disputerà al PalaDolmen di Bisceglie dal 7 al 10 aprile, si avvicina a grandi passi. In tale ottica il prossimo weekend sarà caratterizzato da momento di giochi e attività in piazza per promuovere l’evento.

Saranno due gli appuntamenti del “Futsal City Village” che faranno da apripista alla Purobio Cup – Final Eight.

Sabato 2 aprile, in piazza San Francesco, dalle 17 alle 21, bambini e adulti potranno divertirsi e sfidarsi giocando al calcio biliardo e al calcio freccette ricevendo numerosi omaggi. Le attività saranno coordinate da animatori e il tutto sarà accompagnato dalla selezione musicale curata dal Dj Nicola Ambrosini.

Domenica 3 aprile in Piazza Vittorio Emanuele, dalle 9.30 alle 13.30, oltre a sfidarsi a calcio biliardo e a calcio freccette, i partecipanti potranno giocare al calcio balilla umano e assistere ad un’esibizione di futsal delle giovani atlete del Bisceglie Femminile. Anche domenica le attività saranno coordinate da intrattenitori e il tutto sarà accompagnato dalla musica selezionata sempre da Nicola Ambrosini.

Sia sabato che domenica, a tutti i partecipanti, saranno donati gadget messi a disposizione dalla Divisione Calcio a 5 e dalla Purobio Comestics, main sponsor delle Final Eight.

Gli eventi in piazza del 2 e 3 Aprile e il Futsal Village con stand, giochi e attività interattive, che sarà allestito al Paladolmen il 9 e 10 Aprile, saranno organizzati dall’agenzia di eventi Vision Management, commissionata direttamente dalla Divisione Calcio a 5. L’accesso e la partecipazione agli eventi sono liberi e gratuiti.