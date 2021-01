Tonia Spina: “Avviso pubblico Sport nei Parchi, amministrazione non si lasci sfuggire opportunità”

Lo scorso 4 gennaio è stato pubblicato online l’avviso pubblico di un protocollo d’intesa siglato lo scorso 10 novembre fra il Coni (mediante Sport e salute s.p.a.) e l’Anci, associazione nazionale comuni d’Italia. “Bisceglie partecipi a questo bando – ha commentato Tonia Spina, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. L’occasione è propizia per coniugare la pratica dello sport alla valorizzazione delle aree verdi della città, spesso trascurate”.

Il progetto consiste in azioni di messa a sistema, allestimento, recupero, fruizione e gestione di attrezzature, servizi e attività sportive e motorie nei parchi urbani. “Sotto il profilo pratico – prosegue Tonia Spina – è possibile l’allestimento di nuove aree attrezzate e la riqualificazione di spazi già esistenti attraverso un cofinanziamento coi singoli Comuni; è prevista anche l’identificazione di specifiche aree verdi all’interno dei parchi cittadini da destinare a ‘Urban sport activity e weekend‘. Un Comune può candidarsi a entrambe le misure e accedere all’erogazione di somme a fondo perduto, oltre che partecipare attraverso lo strumento del cofinanziamento nel quale è contemplato anche un intervento dei privati”.



“L’amministrazione di Bisceglie non si lasci sfuggire l’opportunità e coinvolga, com’è previsto dall’Avviso, anche le associazioni sportive nella gestione delle strutture, prevedendo l’opzione di destinare loro una parte dei contributi ottenuti. Sarebbe un toccasana sia per le società che per gli sportivi conclude il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – cui gioverebbe disporre di nuovi spazi attrezzati. La crescita di una comunità passa anche per questi significativi interventi, con l’auspicio che chi detiene incarichi e responsabilità di governo a livello locale ne comprenda la rilevanza”.