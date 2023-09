Servizio parcheggi a pagamento, sì di giunta a nuova gestione con società in house providing

Ottimizzare il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento e migliorare le condizioni contrattuali in favore del Comune. Con questo obiettivo la giunta comunale ha recepito e confermato l’indirizzo politico amministrativo già espresso in consiglio comunale di attuare una nuova modalità di gestione del servizio tramite la società partecipata Bisceglie Approdi spa a seguito della sua trasformazione in società in house providing o altra idonea procedura.

“Reputiamo che, anziché affidare il servizio all’esterno, con una gestione in house al Comune potrebbero entrare risorse ben maggiori rispetto all’agio attuale che viene corrisposto all’Ente, pari al 18%”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Le maggiori entrate potrebbero così consentire ulteriori investimenti per servizi utili ai cittadini. Bisceglie Approdi svolge già servizi di interesse generale. Negli ultimi tre esercizi ha chiuso il proprio bilancio in utile e ha reso il porto di Bisceglie uno dei più certificati in Europa, come dimostrano anche i prestigiosi riconoscimenti ottenuti, in primis la bandiera blu, la bandiera lilla e il Blu Marina awards di Assonautica. A maggior ragione, con la gestione della sosta a pagamento Bisceglie Approdi potrebbe diventare ulteriormente esempio di come il patrimonio comunale viene valorizzato, con un notevole vantaggio per l’Ente e, di riflesso, per la collettività”.

Nelle more che si definiscano le procedure necessarie perché ciò possa trovare attuazione, l’attuale gestione del servizio, in scadenza il 30 settembre, sarà prorogata fino al 31 ottobre 2023 con le stesse modalità attuali per gli utenti.