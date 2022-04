Rocco Prete: “Attenzione della Lega verso gestione fauna selvatica è altissima”

Il Responsabile Regionale del Settore Caccia e Pesca della Lega Puglia, Rocco Prete, rende noto che l’attenzione del partito verso la gestione della fauna selvatica è alta dopo l’incidente sulla SS693 costato la vita ad un imprenditore di Lesina. Incidente che ha già portato ad una interrogazione urgente dei consiglieri regionali della Lega Davide Bellomo, Joseph Splendido , Gianfranco De Blasi e Giacomo Conserva.

Prete, nel ringraziarli, ricorda anche l’impegno del l’europarlamentare Massimo Casanova, componente dell’intergruppo Caccia e Biodiversità in Ue, sulla problematica della gestione delle specie autoctone invasive sui territori e sulla modifica di alcuni articoli della Legge 157/1992.

Il tema è stato affrontato anche dagli assessori regionali interessati che hanno chiesto ai ministri alla Transizione Ecologica e all’Agricoltura di predisporre urgentemente modifiche della suddetta legge per “adeguare l’elenco dei soggetti che possono concorrere agli interventi di contenimento e controllo della fauna nel solco dei più recenti orientamenti della Corte Costituzionale nonché di intervenire in maniera efficace sulla situazione dei corpi/servizi di vigilanza venatoria in ragione delle notevoli incertezze create in materia dal riordino delle province disposto dalla riforma Delrio”.