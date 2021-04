Prorogata sospensione mutui MPMI, La Notte: “Confronto dovrà continuare in maniera costante”

È stata approvata dalla Giunta regionale pugliese la delibera che proroga la sospensione dei mutui accesi dalle micro, piccole e medie imprese pugliesi sugli strumenti “Nidi”, “Tecnonidi”, “Microcredito” e “Fondo a favore delle Reti per l’Internazionalizzazione”. La delibera estende inoltre la misura ai prestiti legati al “Microprestito Circolante”, fissando per tutti gli strumenti la sospensione del pagamento delle rate fino al 31 dicembre 2021.

“Il tessuto economico pugliese è retto principalmente da imprese di dimensioni modeste, con un numero di lavoratori che varia da 1 a 9 dipendenti”, afferma il consigliere regionale dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte, segretario della IV commissione consiliare (Commercio, Artigianato e Turismo). “Il perdurare dell’emergenza pandemica ha assestato un durissimo colpo a queste imprese, che in alcuni casi sono rimaste completamente ferme negli ultimi mesi. Oggi più che mai abbiamo il dovere di sostenere gli imprenditori e i lavoratori con tutti gli strumenti a nostra disposizione”.

“La scadenza precedentemente fissata al 30 giugno non garantiva un tempo sufficiente per riprendere l’ordinario pagamento delle rate dei mutui concessi”, prosegue il consigliere regionale La Notte. “La sospensione delle rate dei mutui fino al 31 dicembre prossimo servirà a riprogrammare le attività e permetterà alle imprese di arrivare a fine anno con più serenità. Nonostante questo, il confronto dovrà continuare in maniera costante. Se fino alla data prevista del 31 dicembre 2021 ci sarà bisogno di altre misure da mettere in campo, bisognerà intervenire tempestivamente”.