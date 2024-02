Marco Di Leo: “Amministrazione può richiedere contributo per acquisto eco-compattatori”

“Con lo spirito di collaborazione che da sempre mi contraddistingue e senza alcun intento polemico, vorrei sottoporre all’attenzione del Sindaco Angarano e dell’Assessore di riferimento la seguente possibilità, secondo cui per le amministrazioni comunali è possibile, fino alle ore 23.59 del 31 marzo 2024, presentare richiesta di contributo per l’acquisto di eco-compattatori”. Lo scrive in un comunicato stampa Marco Di Leo, candidato alle ultime amministrative nel partito UDC.

“Le agevolazioni sono previste dal decreto 2 settembre 2021, n. 360 attraverso cui il Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha promosso l’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo. Sono ammissibili a finanziamento i progetti che prevedono l’acquisto e l’installazione di uno o più macchinari eco-compattatori, utili per favorire la raccolta selettiva del PET e migliorarne l’intercettazione e il riciclo. Per eco-compattatore si intende un macchinario per la raccolta selettiva di bottiglie per bevande in PET, che ne riducono il volume, favorendone il riciclo, prosegue di Leo.

“Utile rammentare che la normativa prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, possono presentare una sola istanza per l’acquisto di un eco-compattatore. Il contributo a fondo perduto può essere concesso nel limite massimo di euro 15.000,00 per l’acquisto di un eco-compattatore di capacità media e di euro 30.000,00 per l’acquisto di un eco-compattatore di capacità alta”. In chiusura, il comunicato ricorda come le spese ammissibili siano esclusivamente quelle “relative all’acquisto e all’installazione dell’eco-compattatore”, si legge nella nota stampa.

“Per migliorare la nostra città a cui tutti noi teniamo è fondamentale che tutte le parti politiche siano collaborative e propositive: purtroppo devo constatare l’eccessivo “silenzio” dei più recenti consigli comunali che, come noto, non predispone affatto al dialogo e al confronto. Auspicando che l’amministrazione comunale voglia accogliere questa mia proposta, auguro che vi sia un immediato cambio di rotta per il bene della comunità tutta”, conclude Di Leo.