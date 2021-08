La Notte su Centro per l’impiego: “Grazie ad Arpal per investimento fatto sul territorio”

La città d i Bisceglie sarà dotata di un Centro per l’impiego nuovo e altamente funzionale a seguito della concessione decennale dell’immobile di via villa Frisari all’Arpal (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).

“Ringrazio l’amico Massimo Cassano, Direttore Generale dell’Arpal, per la perseveranza unita alle indubbie competenze dimostrate scegliendo di investire risorse economiche ed umane nella città di Bisceglie”. Lo dichiara il consigliere regionale dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte. “Nel corso degli ultimi mesi ho avuto la possibilità di seguire da vicino l’operato di Cassano e del suo gruppo di lavoro, ed i risultati adesso sono sotto gli occhi di tutti. Bisceglie potrà quindi, non solo avere a disposizione un Centro per l’impiego moderno, ma anche strutturato ed aggiornato, grazie ad un aumento d’organico. Non è di poco conto anche la possibilità, grazie all’intervento dell’Arpal, di poter recuperare una struttura da tempo inutilizzata che verrà rimessa a nuovo con importanti somme investite. Auguro al Direttore Cassano di poter lavorare in maniera proficua sul nostro territorio – conclude il consigliere La Notte – consapevole di avere nel sottoscritto un riferimento presente e sempre disponibile ed operativo per il bene delle comunità ed un riferimento in Regione”.