Il Sindaco Angarano incontra la Città in vista delle primarie

Domenica 5 marzo alle ore 11:30 in via Aldo Moro, fronte bar Carnaby, il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano incontra la Città insieme alla coalizione che sostiene la sua ricandidatura a sindaco, anche in vista delle elezioni primarie che si terranno domenica 12 marzo.

“Sarà l’occasione per stare insieme, condividere, dialogare, parlare di presente e futuro, dei lavori in corso, degli interventi già appaltati che stanno per partire e dei progetti già finanziati con una pioggia di milioni di euro che continueranno a cambiare in positivo il volto della Città, a migliorare notevolmente la qualità della vita e ad aumentare i servizi”, ha anticipato il Sindaco Angarano. “Siamo sulla strada giusta, continuiamo a percorrerla insieme, passo dopo passo. E continueremo ad andare lontano”.