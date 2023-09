Angarano: “Alla scuola Monterisi si continua a lavorare, terminare lavori per il 2024/2025”

“Alla scuola Monterisi si continua a lavorare a pieno regime sia al nuovo auditorium da trecento posti che su tetto avrà attrezzature sportive, sia all’interno dell’edificio scolastico, che sarà adeguato alle normative antisismiche e ottimizzato dal punto di vista dell’efficientamento energetico, oltre ad essere dotato di nuovi bagni e spazi più funzionali”. A parlare è il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Ho effettuato un sopralluogo – continua – insieme alla Dirigente scolastica Lucia Scarcelli, all’Assessore Tota, al consigliere Bianco e a personale dell’Ufficio Tecnico. Malgrado le difficoltà non manchino, su tutte l’aumento eccezionale dei costi che ha stravolto il mondo degli appalti pubblici non solo a Bisceglie ma in tutta Italia, l’obiettivo comune resta di terminare i lavori in tempo utile per l’anno scolastico 2024-2025. Siamo tutti concentrati su questo traguardo. Sull’impegno che tutti ci stiamo mettendo mi sento di tranquillizzare le famiglie”.

“Così come sulla certezza che sarà una scuola decisamente migliore rispetto al passato grazie al finanziamento di 5,34 milioni di euro ottenuto dalla nostra Amministrazione”.