Vecchie Segherie Mastrototaro, ecco tutti gli ospiti della IV edizione di “42 gradi”

È in programma dal 27 al 30 luglio a Bisceglie la quarta edizione del festival 42 gradi, idee sostenibili, che ospita tra gli altri lo scrittore Paolo Giordano, il filoso della biologia Telmo Pievani, il chimico, divulgatore e youtuber Barbascura X e il geologo Mario Tozzi.

Il festival, organizzato da Vecchie Segherie Mastrototaro, Linea d’Onda e sistemaGaribaldi a cura di Mario Tozzi, Carlo Bruni, Mauro Mastrototaro e Viviana Peloso, per quattro giornate accoglie nomi prestigiosi del panorama scientifico e culturale nazionale ed internazionale per riflettere e confrontarsi sui cambiamenti climatici e sul valore dell’acqua, tema portante di questa edizione. “Ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all’altro e incontrano un pesce più anziano che, nuotando in direzione opposta, fa loro un cenno di saluto e poi dice: Buongiorno ragazzi. Com’è l’acqua? I due giovani pesci continuano a nuotare per un po’, e poi uno dei due guarda l’altro e gli chiede: ma cosa diavolo è l’acqua?” È la storiella con cui lo scrittore David Foster Wallace, nel 2005, introduce il suo discorso per la cerimonia delle lauree al Kenyon college. Ogni giorno, svegliandoci, scarichiamo lo sciacquone in bagno, ci laviamo, e magari prima di prepararci un caffè, da bravi salutisti, rinnoviamo la nostra scorta personale, con un gran bicchier d’acqua, senza farci nemmeno caso. Eppure, in particolare qui a sud, non troppo tempo fa era ordinario il razionamento che, di quel bene, ci rammentava penuria ed importanza. Nel mondo, oggi quasi ottocento milioni di persone non possono compiere con altrettanta normalità questo rito mattutino e sono quasi due miliardi quelli che non godono di fonti d’acqua pulita e nel migliore dei casi, devono percorrere chilometri per approvvigionarsene.

Anche quest’anno è in programma La Classe (informazioni su come candidarsi sul sito della manifestazione), realizzata con il sostegno del consorzio nazionale Rilegno, costituita da un gruppo selezionato di 20 ragazze e ragazzi, dai 16 ai 19 anni provenienti da tutta Italia che approfondirà il tema dell’iniziativa attraverso un fitto calendario di appuntamenti, visite guidate alle aziende Tersan, Andriani, Manzi Marmi, a un depuratore dell’Acquedotto Pugliese, al Carruba Garden e laboratori (il principale con lo street artist Daniele Geniale).

La quarta edizione di 42 gradi, idee sostenibili è organizzata da Vecchie Segherie Mastrototaro, Linea d'Onda e sistemaGaribaldi, in collaborazione con Regione Puglia, Pugliapromozione, Città di Bisceglie.