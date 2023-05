Vecchie Segherie Mastrototaro, ecco il programma degli eventi di maggio

Maggio si preannuncia un mese ricco di libri alle Vecchie Segherie Mastrototaro.

Si inizia sabato 6 maggio alle ore 19.00 con Gaja Cenciarelli, scrittrice e traduttrice, che presenta “Domani interrogo”, Marsilio Editore, accompagnata da Bianca Peloso e Vincenza Di Schiena. L’istruzione salverà il mondo? Gaja Lombardi Cenciarelli racconta un liceo romano abitato da strani animali: alcuni disegnati sui muri, alcuni umani ma dalle cui bocche escono suoni incomprensibili per la protagonista. Lei non ha mai pensato di avere la vocazione all’insegnamento, e invece ce l’ha, solo che non è una vocazione, è un mestiere, fatto di azioni, di esempi e delle persone incontrate.

Domenica 7 maggio alle ore 19.00 unica presentazione pugliese per Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi e scrittori, ideatori di Tlon, scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro, del libro Ma chi me lo fa fare? Harper Collins. Divisi fra call, impegni familiari e pubbliche relazioni, la luce blu degli smartphone che ci illumina il viso, la notte. Oppressi dal lavoro ma anche del lavoro innamorati, rapiti, vittime di una sindrome di Stoccolma aziendale. Perché oggi il lavoro è tutto e tutto è lavoro. Eppure una domanda spettrale ha cominciato ad aggirarsi fra noi: ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare di continuare a credere che il lavoro dei sogni arriverà e non mi sembrerà nemmeno più di lavorare? Chi me lo fa fare di continuare a pensare che se mi impegno, prima o poi ce la farò?».

Martedì 9 maggio Maria Anna Di Gioia presenta “Com’è l’acqua?”; mercoledì 10 Antonella Lattanzi presenta “Cose che non si raccontano”; giovedì 11 Raffaele Di Monda e Pasquale Bacco presentano “Particelle Cadaveriche”; lunedì 22 secondo incontro di “Stregherie”, il gruppo di lettura dedicato al Premio Strega con La libraia misteriosa; mercoledì 24 Daniele Mencarelli presenta “Fame d’aria”; giovedì 25 Elisa Ruotolo presenta “Il lungo inverno di Ugo Singer”; venerdì 26 Giorgio Ghiotti presenta “Ipotesi del vero” e infine martedì 30 Simona Sinesi presenta “Social impact in your hands”.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito (per informazioni0808091021 e info@vecchiesegherie.it