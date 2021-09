Vecchie Segherie Mastrototaro, doppio appuntamento con Maurizio Fiorino e Andrea Donaera

Sarà il Sud il protagonista dei due appuntamenti che oggi e domani andranno ad animare le serate del Mondadori Bookstore. Dopo il grande successo di Libri nel Borgo Antico e la rassegna di Libridamare dedicata a Dante non si arrestano infatti gli eventi culturali che mettono in primo piano la lettura e le Vecchie Segherie Mastrototaro ospiteranno ben due presentazioni di libri: questa sera, giovedì 16, toccherà a Maurizio Fiorino col suo “Macello” (Edizioni e/o), domani sarà la volta di Andrea Donaera con “Lei che non tocca mai terra” (Edizioni NN). Entrambi gli eventi si svolgeranno a partire dalle 20 nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Due autori giovanissimi (Maurizio Fiorino è nato nel 1984, Andrea Donaera nel 1989), con una consolidata esperienza nel mondo della letteratura ed entrambi originari del Meridione – l’uno calabrese, l’altro pugliese – Maurizio Fiorino e Andrea Donaera hanno messo per iscritto – ciascuno a proprio modo – le mille contraddizioni di questa terra raccontando storie diverse con occhi diversi ma uguale attenzione per i dettagli.

“Macello” racconta la storia di un uomo, Biagio, intrappolato in un paese che, sotto un’apparente inerzia che sembra opprimere le vite dei suoi compaesani, cela in realtà oscuri segreti; gli sforzi di Biagio saranno dunque tutti tesi ad allontanarsi – fisicamente e spiritualmente – da questa pericolosa apatia. L’autore dialogherà della propria opera con Ambra Amoruso.

A presentare “Lei che non tocca mai terra” domani sera ci sarà invece Michele De Virgilio. Nel suo libro, ambientato a Gallipoli, Andrea Donaera racconta invece la storia di un dramma familiare: il coma di una ragazza, Miriam, a seguito di un incidente. Come un “motore immobile” il dramma della ragazza scatena in tutti coloro che la conoscono una serie di reazioni psicologiche e fisiche che si tingono di nero nel momento in cui un santone locale, Papa Nanni, matura la convinzione che la ragazza sia posseduta dal demonio.