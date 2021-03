Unpli: workshop sulla comunicazione, giornalista biscegliese tra i relatori

Da giovedì 8 aprile la Pro Loco “Rodolfo Valentino” di Castellaneta (Ta), con il Patrocinio del Comune di Castellaneta, la Delegazione Pro Loco Murgia e Gravine, Unpli Puglia e la Consulta delle Associazioni di Castellaneta organizzerà, sulla piattaforma Google Meet, il corso “Turismo, Sport e Cultura: ripartire dalle strategie di comunicazione”, per prepararci alla ripartenza puntando sulla formazione delle figure impegnate in questi settori.

“Questa pandemia – ha affermato Mattia Lotti, presidente della Pro Loco castellanetana – ha posto un freno significativo al mondo del turismo, della cultura e dello sport. Quindi pensando alla ripresa e considerando questi settori come un importante volano della nostra economia, abbiamo ritenuto idoneo organizzare questo corso rivolto sia ai volontari della Pro Loco, che a tutte le persone impegnate in questi ambiti”.

Suddiviso in 5 incontri che si svolgeranno di giovedì e di sabato, con durata delle lezioni di un’ora e mezza, il corso sarà a numero chiuso, con un massimo di 30 partecipanti. I relatori saranno il giornalista e addetto stampa Unpli Puglia biscegliese Francesco Brescia e Alberto Iurilli, coratino, cofondatore dell’agenzia di comunicazione Spore, tecnico dei servizi turistici e consulente marketing territoriale.

Per iscriversi al corso, per il quale è prevista una piccola quota di partecipazione, bisognerà contattare la Pro Loco “Rodolfo Valentino” al numero 3384450618 oppure scrivendo una mail a mattialotti.ml@gmail.com. La campagna di iscrizioni, già attiva, si chiuderà il 25 marzo.

“Durante questo corso online saranno trasmesse nozioni utili per comprendere meglio le strategie per una comunicazione efficace. Saranno trattane varie metodologie, dal rapporto professionale con i media all’utilizzo dei social network. Il corso sarà suddiviso in 4 lezioni al termine delle quali è prevista una prova finale di verifica”.