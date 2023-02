Unesco e II circolo “Caputi” in visita a radio e tv per la Giornata Mondiale della Radio / FOTO

Martedì 14 febbraio per la “Giornata Mondiale della Radio” il Club per l’UNESCO di Bisceglie ha promosso una trasmissione speciale sull’emittente “Radio Centro” di Bisceglie condotta da Pino Di Bitetto.

L’obiettivo è stato il mettere in evidenza il ruolo fondamentale della radio, attraverso i servizi radiofonici, parlando dei conflitti che affliggono la nostra società, delle crisi socio-economiche e dei Progetti di Pace. Ha partecipato l’ins. Angelico Agata, referente dei progetti UNESCO del 2^ C.D. “V. Caputi” di Bisceglie, a cui è stato chiesto un intervento sul potere della conoscenza, dell’informazione e dell’educazione alla Pace nella scuola quali strumenti importanti per conoscere la nostra storia è quella degli altri per tessere legami con l’umanità. La docente Angelico, ha ribadito che nel Secondo Circolo l’educazione alla Pace e le tematiche UNESCO sono favorite ed attuate in varie modalità a tutta l’utenza e perciò in tutte le fasce d’età. Quest’anno una rappresentanza delle classi quinte del Circolo ha vissuto la visita ed il concerto in un luogo della memoria storica “San Pietro Infine e” poi per la Giornata della Memoria del 27 gennaio, il Club per l’UNESCO di Bisceglie con il 2° Circolo Didattico “V. Caputi” di Bisceglie hanno organizzato l’evento Venti di Pace per Educare alla Pace, presso gli Studi Televisivi di TRM Network di Bari.

L’evento è andato in onda nella trasmissione FOCUS condotta dalla giornalista Maria Cristina De Carlo.

Il 2° Circolo Didattico ” V. Caputi ” Dirigente il prof. Giuseppe Tedeschi è stato rappresentato da 18 alunni delle classi quinte. Gli alunni, diretti dal M° Gianni Mazzone Tenore e accompagnati al pianoforte digitale dal M° Angelarosa Graziani, hanno aperto la trasmissione inneggiando alla pace nel mondo. Hanno cantato l’ INNO ALLA PACE, composto dal Direttore d’orchestra M° Nicola Scardicchio, i cui versi di ispirano alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e hanno proseguito con lalettura del Decalogo del “GIOVANE AMBASCIATORE DELLA PACE”, un importante messaggio per non dimenticare che i giovani rappresentano il futuro del mondo.

“Sentire i bambini è stato commovente. La purezza di quelle voci aveva un valore incomparabile e dolcissimo . . . “ ha commentato il M° Scardicchio.

Durante l’incontro un’ alunna ha recitato il testo poetico “La pace dopo la guerra”, scritta dai piccoli allievi. La presenza della piccola, i cui genitori sono di nazionalità straniera, non è stato un caso. Il suo intervento rappresenta l’unione di diversi popoli, il superamento di pregiudizi e dissidi, la voglia di vivere serenamente la vita.

Il 2° Circolo Didattico “V. Caputi”, da anni impegnato a collaborare con il Club per l’UNESCO di Bisceglie, realizza strategie educative e didattiche per educare i propri alunni alla Pace, all’accettazione delle opinioni altrui e delle diversità, perché la diversità è arricchimento, occasione di riflessione, di confronto e, quindi, è considerata come autentica risorsa. Una “scuola per tutti” è un obiettivo che nel 2° Circolo di Bisceglie, si concretizza attraverso la flessibilità del gruppo-classe, la collegialità di ogni iniziativa.

Un grande applauso è seguito per gli alunni e per le docenti accompagnatrici Agata Angelico, Marta la Forgia e Lisa Cangellario, impegnate a realizzare e sostenere l’evento Venti di Pace e a realizzare Percorsi per le Competenze trasversali dell’insegnamento di Ed. civica.

In trasmissione sono intervenuti, alcuni in presenza altri in collegamento skype, dopo l’apertura del Presidente Club per l’UNESCO di Bisceglie, Pina Catino e della Docente Agata Angelico responsabile Progetti UNESCO del Circolo: Angelantonio ANGARANO Sindaco Città di Bisceglie (BT – Puglia); Antonio VACCA Sindaco di San Pietro Infine (Ce – Campania) che ha ricordato insieme alla Docente Angelico, il Concerto per la Pace XI tenutosi a San Pietro Infine il 26 novembre 2022, evento a cui ha partecipato anche il 2° Circolo Didattico ” V. Caputi “; M° Nicola SCARDICCHIO, Annateresa RONDINELLA; Vito L. TOTORIZZO; Fabio VECCHIARINO; Giulio DE JORIO FRISARI.

A fare da sfondo durante la performance degli alunni e agli interventi, la proiezione di alcune immagini tratte dal documentario “la Battaglia di San Pietro” di John Huston, considerato tra i più importanti documentari della Storia della Seconda Guerra Mondiale. La città di San Pietro Infine presente nel documentario, fu rasa al suolo dagli Alleati e non è mai stata ricostruita a testimonianza della crudeltà degli eventi bellici. È medaglia d’oro al Merito Civile e Monumento Nazionale con Decreto del Presidente della Repubblica, Marzo 2008.

La trasmissione andata in onda sul canale 16 del digitale terrestre, 519 Sky, tivùsat, si è conclusa con il brano Image, l’eterno capolavoro di J. Lennon cantata dai bambini.

Link: https://youtu.be/J48tBClKpoI

Quasi tutti gli ospiti della trasmissione televisiva FOCUS sono stati intervistati da Pino Di Bitetto nella ricorrenza della 12^ World Radio Day.