Tutto pronto per la X edizione del premio Sergio Nigri, omaggio a don Tonino Bello

Domenica 20 agosto, alle 18.30, la sede “Roma Intangibile” di Bisceglie ospiterà la X edizione del premio Sergio Nigri.

Istituita 10 anni fa e promossa dalla società Archeoclub, questa iniziativa premia personalità ed istituzioni che si sono distinte in ambito culturale, ambientale e, per questa particolare edizione in omaggio alla figura di don Tonino Bello, anche per i diritti umani, civili e impegno sociale. I premiati per l’edizione 2021 sono: Antonello Fiore e Rosario Santanastasio per scienze della terra e geoambientali; come istituzioni il riconoscimento andrà all’Archivio di stato Bari- Trani- Barletta, alla Fondazione Archeologica Canosina e al museo archeologico di Ostuni; premio alla cultura al professor Antonino Battiati, professor Alessandro Cignetti, dottor Donato Coppola, dottor Michele Grimaldi, dottor Sergio Fontana, Pierpaolo Sinigaglia, Leonardo Totorizzo e Patrizia Valeri. Riconoscimento per arte e spettacolo al professor Antonio Dell’Olio e al maestro Gianni Mazzone. Invece, premiata per i diritti umani, civili e impegno sociale sarà la scrittrice Maria Grazia Lamanuzzi.