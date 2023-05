Successo per il workshop di Mariantonia Avati “Recitare, un Mestiere” / FOTO

PUBBLIREDAZIONALE – L’associazione culturale LABOR VENTUNO ha presentato il workshop di Mariantonia Avati: “RECITARE, UN MESTIERE”. L’evento, che ha riscosso grande successo, si è tenuto a Bari, il 13 e 14 maggio, all’Hotel Parco dei Principi, luogo di prestigio diretto da Elena Vasile.

Con il patrocinio dell’A.N.S.I. (Associazione Nazionale Scuole Italiane) comitato di Bari e grazie alla preziosa organizzazione dell’attrice biscegliese Rossella Di Liddo, LABOR VENTUNO ha proposto un laboratorio di tecnica e recitazione per attori e aspiranti tali.

Il lavoro dell’attore esige disciplina, metodo, studio e allenamento mentale, oltre a tenacia e attitudine. Viviamo un’epoca che viaggia ad alta velocità e anche il mondo del cinema cosi come quello della televisione e del teatro risentono di questa accelerazione, ragione per la quale vengono apprezzati gli interpreti preparati. “Recitare un Mestiere” offre agli allievi le nozioni fondamentali per prosi su quella scacchiera magica che è un set o un palcoscenico con consapevolezza.