Successo di pubblico e consensi per il concerto di Capodanno a Bisceglie

È stato un concerto di Capodanno inedito e suggestivo quello proposto dal Comune di Bisceglie in collaborazione con l’Associazione AlterAzioni e il Politeama Italia, inserito nel programma Natale a Colori 2022. Like A Film – questo il titolo scelto per l’evento musicale – abbinando musica cameristica e video-proiezioni ha dato vita a una vera e propria esperienza immersiva di suoni, luci, colori.

Nella Sala C molti appassionati di musica e di cinema, e con loro anche tanti ospiti incuriositi da una proposta inedita che ha visto la preziosa presenza di molti tra bambini e ragazzi per un inusuale matinée a teatro. In sala l’eleganza del pubblico delle grandi occasioni con tante presenze anche da fuori Città.

Ad esibirsi una formazione piuttosto rara dalle sonorità brillanti e ricercate, il Quartetto formato da Sergio Bonetti al flauto, Clelia Sguera al violino, Francesco Capuano alla Viola e Donatella Milella al violoncello. Musicisti singolarmente ben noti, per la prima volta insieme in questo tipo di organico.

Il programma proposto si è ispirato al repertorio più tradizionale del Capodanno Viennese: Valzer, polke, ma anche pagine famose del repertorio lirico e operistico. La selezione musicale è stata un vero e proprio Viaggio pluridimensionale attraverso la musica e le immagini da sontuose sale da ballo sulle note di famosi Valzer viennesi, dalla “magia” della musica cinematograficamente trasfigurata, dai raffinati film d’animazione della Disney ai paesaggi lunari di Stanley Kubrick sulle note del “Danubio Blu”, il più famoso Valzer di tutti i tempi, passando per Bizet, Lèhar, Tchaikovskj, Verdi, ecc.

La selezione delle sequenze dei film, molti dei quali rari e ricercati, è stata curata dal Maestro Vito Liturri. Il pubblico, partecipe e attento, ha tributato ai musicisti un meritatissimo successo. Un Capodanno diverso, originale che ha brillantemente superato la “prima”. In un mondo urlato, un po’ di armonia, eleganza ed una eccellente esecuzione musicale di certo non guastano.