Successo a Bisceglie per la commedia inclusiva “Bagliore di luna… e póie u saule” / FOTO

Successo per la commedia inclusiva “Bagliore di luna… e póie u saule”, che in meno di ventiquattr’ore ha registrato il tutto esaurito, al debutto assoluto sabato 22 ottobre, al teatro Politeama di Bisceglie. L’evento, organizzato da Cooperativa Sociale Uno Tra Noi e Associazione di promozione sociale CompagniAurea, diretta da Francesco Sinigaglia, è stato realizzato su idea, soggetto e testo del poeta Demetrio Rigante.

Il progetto ha inteso sensibilizzare i temi di integrazione e inclusione sociale, rendendo protagonisti i ragazzi di “Uno Tra Noi” insieme a giovanissimi attori della CompagniAurea. Il regista Francesco Sinigaglia ha spiegato: «Tre anni fa il poeta Demetrio Rigante mi parlò di una sua commedia: Bagliore di luna, il suo titolo. Si trattava di un testo scritto tanti anni prima e rimasto chiuso in un cassetto. Aveva visto altri miei vecchi lavori e mi chiese di farne adattamento, direzione creativa e regia per la scena. Avevo in mente l’idea di sperimentare il genere popolare, quello che più di tutti rappresenta il nostro territorio. Volevo riflettere sull’importanza delle nostre origini e delle nostre tradizioni: se non hai radici, non hai piedi per camminare. Mi entusiasmava l’idea di coinvolgere i ragazzi della Coop. Uno Tra Noi Bisceglie, che ringrazio sentitamente, per un teatro accogliente, inclusivo, senza barriere, ma anche di merito e competenze: un teatro per tutti, un teatro come casa. Bisognava, però, mettere in scena un testo nato dalla poesia e non dal teatro. Doveva farsi teatro. Allora risposi di provarci, richiamando le parole di un’altra celebre rappresentazione: “Proviamo a far sentire ancora quanto è bella e forte questa nostra ricca lingua. Quanti tesori in questo Paese abbiamo, che valgono più dei pozzi e dei petroli, che forse non servono a muovere macchine, ma di sicuro muovono i cuori”. Grazie di cuore per questo tutto esaurito e per il vostro calore. Grazie per esserci stati».

La CompagniAurea sarà ancora in scena con Bagliore di luna sabato 12 novembre sulle assi del Teatro Angioino di Mola di Bari, per la finale regionale del Concorso “Attimi di teatro”, in occasione della serata di apertura della Stagione di Prosa 2022/2023.

L’iniziativa è stata realizzata col patrocinio del Comune di Bisceglie e ha visto calcare le assi Simona Angione, Nicola Colangelo, Gabriella Cosmai, Stefania Cosmai, Nicolò De Virgilio, Erica Di Leo, Giuseppe Erriquez, Alice Feleqi, Simone Iannucci, Dalila Lafranceschina, Jon Llazani, Carlotta Mastrodonato, Pietro Mastrodonato, Rosa Matteucci, Sara Monopoli, Marianna Pappalettera, Giuseppe Parisi, Anna Teresa Rana, Porzia Simone e Antonella Suriano. Sono stati anche protagonisti: Franco Carriera, Mariateresa Catalano, Lucia Cipri, Ilaria Di Benedetto, Arianna Lamantea, Nicola Losapio, Pina Polaro, Mauro Todisco e Lucia Zaza. Regia e adattamento teatrale sono di Francesco Sinigaglia; assistenti alla regia Ilaria Di Benedetto e Arianna Lamantea; disegno luci e scenografia Andrea Di Molfetta. Hanno collaborato all’iniziativa: S.O.M.S. “Roma Intangibile”, Ass. La Canigghie, Fondazione DCL e F.I.T.A. Teatro.