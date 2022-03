Studenti III circolo “San Giovanni Bosco” coinvolti in progetto Erasmus in Bulgaria

La Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” – III circolo didattico – è impegnata dal 2019 in un Progetto Erasmus+ dal titolo “The LEGO S.T.E.M. laboratory”, inerente la robotica eudcativa e le materie S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica). Sospeso nel 2020 a causa della pandemia da Covid 19, il progetto è ripartito quest’anno e, in partenariato con i colleghi di scuole primarie di Bulgaria, Lituania, Romania e Turchia, docenti e alunni hanno ripreso e proseguito le attività progettuali.

Nella settimana dal 21 al 25 febbraio, la delegazione scolastica composta dalle insegnanti Antonella Valente, Marilena Carito, Mariateresa Lasorsa e Lucia Patruno ha partecipato al Terzo Meeting tra i partners, che si è tenuto a Sofia, in Bulgaria.

L’anima del progetto concerne lo sviluppo negli alunni, sin dalla tenera età, della capacità di osservazione, del pensiero computazionale, del problem solving, e la capacità di cooperare in un gruppo. Utilizzando i robot della LEGO – LEGO WeDO 2.0, LEGO MINDSTORMS EV3, ed altri robottini più semplici destinati agli alunni della scuola dell’Infanzia e delle prime classi della scuola Primaria, i discenti si impegnano in attività laboratoriali: costruzione del robot, programmazione dei suoi movimenti su tablet ed applicazione anche in situazioni predeterminate.

Il Meeting è sempre occasione di scambio di metodologie e pratiche didattiche, confronto di vita scolastica, spunti di riflessione sulla positività di abitudini differenti, nonché incontro di lingue, culture e tradizioni diverse.

Il 3° Circolo San Giovanni Bosco, operando in questo ambito da ormai un decennio, crede con fermezza negli scambi culturali che l’ERASMUS rende possibili e intende continuare a lavorare in questa direzione.

Nuovo obiettivo è la formazione dei docenti in contesti internazionali: è recentissima l’avvenuta approvazione da parte dell’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) dell’Accreditamento ERASMUS del 3°Circolo per il settennio 2021-2027, per mobilità internazionali finanziate con l’Azione Chiave 1 a sostegno del personale della scuola e finalizzate alla frequenza di corsi di formazione per migliorare la qualità dell’insegnamento.