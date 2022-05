“Settimana della Musica” alla Monterisi di Bisceglie: tutti gli eventi

Il Ministero dell’Istruzione ha indetto, dal 9 al 14 maggio, “La Settimana Nazionale della Musica”: l’iniziativa si propone di creare uno spazio di riflessione destinato a studentesse, studenti e docenti sulle pratiche didattiche innovative per l’apprendimento della musica a scuola. La scuola Monterisi di Bisceglie non solo ha partecipato a questa Rassegna con 5 lavori pubblicati sulla piattaforma, ma ha organizzato in autonomia anche una “maratona musicale” che ha visto coinvolti gli alunni della scuola sia come fruitori che come interpreti di alcune performance.

Ad inaugurare la “settimana musicale”, lunedì 9 maggio, è stato il concerto di chitarra del Maestro Vito Vilardi; a seguire, il concerto del trio di fiati Vito Nacci, Antonio Di Ceglie e Giulio Mastrototaro. Per la giornata di mercoledì 11 maggio, l’Orchestra Monterisi ha realizzato un concerto dedicato agli alunni delle Scuole Primarie nella Chiesa di Santa Caterina.

Giovedì 12 maggio con “Monterisi for Ucraina” gli alunni delle classi prime e seconde dei corsi A-B-D-E-F-I hanno dedicato un’emozionante performance all’Ucraina; lo stesso tema è stato presentato, con un’altra performance molto coinvolgente dal titolo “Cantiamo la pace, gridiamo la pace”, dagli alunni delle classi prime e seconde dei corsi C-G-H. Nella stessa giornata tre esecutori d’eccezione, Francesco Bruno, Nicolò Mastrolonardi e Laura Lupelli, si sono esibiti con un repertorio insolito per percussioni e violino.

Venerdì 13 maggio sono intervenuti on line i bambini dell’I.C. “Bodini” di Arnesano, destinatari di un interessante progetto dell’Associazione “Opera Prima” di Arnesano, “Sistema Musica Arnesano”, che nasce dalla volontà di Maria Pina Solazzo e Vincenzo Rana, rispettivamente Direttore Artistico e Presidente dell’Associazione Musicale Opera Prima, entrambi docenti al Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce, di trasmettere la loro passione per la musica a tutti, cominciando da un’azione di proselitismo a partire dalle classi di prima elementare. L’Associazione ha ricevuto diversi contributi per l’acquisto di strumenti ad arco, che sono dati in comodato gratuito a tutti i bambini della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Vittorio Bodini di Monteroni – sezione di Arnesano, comprese lezioni di violino e violoncello gratuite per tutti in orario curricolare.

Sempre in modalità online, il collegamento di sabato 14 maggio dal Politecnico di Milano con il dott. Enrico Valente ha affascinato gli alunni con il progetto “Illusioni sonore”; lo stesso giorno gli alunni della 3L e 3M si sono esibiti in uno straordinario concerto sempre sul tema della pace. Infine, nella stessa giornata, il duo Nico Arcieri ed Eliana Losciale ha tenuto un emozionante concerto “Dal banco al palco”.

A conclusione della “Settimana della Musica” è finalmente arrivato il meritatissimo quanto eccezionale premio come “Primo classificato” dell’Orchestra Monterisi al Concorso “Musica senza confini” di Galatina.

Per suggellare splendidamente la fine della Settimana della Musica a scuola, ieri, sabato 21 maggio, diretta dal maestro Domenico De Musso, si è esibita l’Orchestra “FamMiFaRe”, nel “Concert for kids”. Il cartellone, così ricco di eventi, testimonia dunque l’impegno della comunità scolastica e della D.S., la prof.ssa Lucia Scarcelli, nel considerare la musica una vera propria priorità educativa.