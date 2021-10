“Scrivimi per sbaglio”, il cantautore biscegliese de Candia dalla musica al cinema

Giuseppe de Candia, giovane cantautore biscegliese, approda nel mondo del cinema con il suo primo progetto dal titolo “Scrivimi per sbaglio”, interamente girato nella sua città e in cui ricoprirà le vesti di attore e regista. De Candia dichiara che l’ispirazione per il suo progetto cinematografico arriva dalla musica e dai suoi videoclip: “Ho sempre scritto le sceneggiature dei miei video musicali e recentemente avevo iniziato ad anticiparli con dei piccoli sketch. Volevo esplorare il mondo della recitazione, e mi è piaciuto molto; quindi, ho voluto provare a lanciarmi in questo nuovo progetto. Amo raccontare storie e questa è una storia di amore, inclusività ed errori.”

Il cantautore, dopo aver rilasciato diversi singoli, ha deciso di esplorare l’universo cinematografico affiancato dalla squadra tecnica Equipo e da tre giovani attori emergenti in scena con lui: Paola Sinisi, Luca Costantino e Michelangelo Camero. “Scrivimi per sbaglio sarà una commedia tra il romantico e il riflessivo, con svolte dolceamare che stuzzicano l’immaginazione dello spettatore”, ha spiegato de Candia. La data di uscita è prevista per il 2022 in streaming.