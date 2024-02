Schiudersi dal guscio dell’individualismo, Veneziani presenta “L’amore necessario”

In un’epoca dominata da un individualismo sfrenato, da un Io che è predominante sul Noi, dove i legami si possono revocare con un semplice clic, Marcello Veneziani, giornalista e scrittore, indica una via d’uscita dalla solitudine e dal nichilismo, che faccia ritrovare la gioia di vivere e di essere al mondo, per l’appunto “L’amore necessario”.

Edito da Marsilio, il libro è stato presentato nelle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, e racconta l’amore nella nostra società frammentata, dove l’individuo è sempre più chiuso nel proprio recinto e la condivisione introduce un elemento di speranza.

Ha dialogato con l’autore la giornalista Ilaria Ficarella.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri.